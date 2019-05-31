Беглов отметил единый порыв петербуржцев на Дне Санкт-Петербурга

День Петербурга прошел в красивой атмосфере при родной погоде, заявил врио губернатора города Александр Беглов.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на канале «78» он отметил, что жителей города и музыкантов не смутил даже сильный дождь. По его словам, несмотря на сложную погоду, артисты отказались переносить свои выступления.

Беглов отметил, что его поразило, что под дождем собралось огромное количество людей. По его словам, в данной ситуации проявился дух настоящего Питера, когда зрители и музыканты в едином порыве.

Глава региона также поздравил болельщиков петербургского «Зенита» с победой в чемпионате России. Последний матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург», в День города. Питерская команда победила красноярский «Енисей» со счетом 4:1.