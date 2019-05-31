Беглов отметил перспективы Петербурга стать столицей кадровой подготовки

Петербург вновь станет мощной кузницей кадров, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире канала «78».

В ходе телепередачи Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он отметил, что Северная столица всегда была богата на талантливые кадры. По его мнению, квота молодых специалистов составляет 35 процентов.

Беглов отметил необходимость сформировать в стране хороший кадровый резерв. По его словам, Петербург всегда был кузницей кадров и в будущем станет «столицей кадров».

Врио губернатора подчеркнул, что возможность попасть в кадровый резерв региона имеют все петербуржцы.

В минувшую среду во время пресс-конференции Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности», которая является продолжением программы по кадровому обновлению, которую врио ранее инициировал.