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2:07   31 Мая 2019
Россия

Беглов отметил перспективы Петербурга стать столицей кадровой подготовки

Беглов отметил перспективы Петербурга стать столицей кадровой подготовки

Петербург вновь станет мощной кузницей кадров, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире канала «78».

В ходе телепередачи Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он отметил, что Северная столица всегда была богата на талантливые кадры. По его мнению, квота молодых специалистов составляет 35 процентов.

Беглов отметил необходимость сформировать в стране хороший кадровый резерв. По его словам, Петербург всегда был кузницей кадров и в будущем станет «столицей кадров».

Врио губернатора подчеркнул, что возможность попасть в кадровый резерв региона имеют все петербуржцы.

В минувшую среду во время пресс-конференции Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности», которая является продолжением программы по кадровому обновлению, которую врио ранее инициировал.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #кадры

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