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1:54   31 Мая 2019
Россия

Беглов рассказал о сроках строительства скоростной трамвайной линии Купчино - Славянка

Беглов рассказал о сроках строительства скоростной трамвайной линии Купчино - Славянка

Проектирование трамвайой линии по маршруту станция метро «Купчино» - поселок Шушары — микрорайон Славянка начнется в следующем году. Об этом заявил врио главы Петербурга Александр Беглов.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он заявил, что идет работа над данным проектом. По его словам, дорога будет обязательно построена, реализация проекта есть в планах города. По его словам, в 2020 году начнется проектирование.

По словам, путь по частной скоростной дороге от Купчино до Славянки будет занимать около 30 минут.

Ранее Беглов пообещал увеличить расходы на ремонт дорог в городе. По его словам, в текущем году для этих целей было выделено шесть миллиардов рублей, однако данной суммы все еще недостаточно. Также врио губернатора заявил об ужесточении контроля дорожных работ.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #трамвайная линия

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