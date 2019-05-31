Врио губенатора Петербурга Беглов добился строительства школы в Приморском районе

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов рассказал об успешности переговоров с руководством «Перекресток» ради постройки школы.

Речь идет о супермаркете, расположенном в Приморском районе. Строительство школы планировалось еще в 1988, однако приступить к началу работу до сих пор не удалось.

Врио губернатора в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» заявил, что администрация города встретилась с руководством «Перекрестка» и договорилась о сокращении санитарной зоны. По его словам, сейчас идет проработка вопроса, чтобы на данном учатке была построена школа.

Ранее Беглов заявил, что все планы по постройке 29 станций петербургского метро будут обязательно будут выполнены. На данный момент из-за проблем с поставкой оборудования идет с задержкой строительство стрех станций.