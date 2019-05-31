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0:59   31 Мая 2019
Россия

Беглов пообещал увеличить траты на ремонт петербургских дорог в 2020 году

Беглов пообещал увеличить траты на ремонт петербургских дорог в 2020 году

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» пообещал увеличение расходов на ремонт дорог.

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он отметил, что в текущем году для этих целей было выделено шесть миллиардов рублей, в том числе один миллиард на капитальный ремонт.

Беглов отметил, что средства на ремонт дорог были выделены немаленькие, но их недостаточно. По его словам, следующем году планируется их обязательное увеличение.

Также он согласился с критикой горожан по поводу качества проводимых работ. По его словам, только лишь 64 процента отремонтированных дорог в нормальном состоянии, из-за чего стоит увеличить вливания средств и отслеживать качество работ, вплоть до судов с подрядчиками.

Ранее Беглов заявил о завышенных выплатах «Водоканала» в пользу поставщиков

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Автор: Олег Королев
#дороги #петербург #беглов

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