Беглов рассказал о постройке новых станций метро в Петербурге

Все планы по строительству 29 станций петербургского метро обязательно будут реализованы, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» ведущий напомнил, что строительство станций «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» идет с задержкой.

По словам Беглова, причина задержки строительстве трех станций Фрунзенского радиуса объективна: она происходит из-за проблем с поставкой оборудования. Он отметил, что для разрешения этой ситуации специалисты были направлены в те города, где производится это оборудование, чтобы подписать договоры на месте.

Градоначальник подчеркнул, что к «Метрострою» остается еще много вопросов, в том числе по наружному благоустройству. Так, поступало предложение заняться данным вопросом силами города.

Говоря об озвученных планах на строительство 29 станций, Беглов подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.