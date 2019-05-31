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0:29   31 Мая 2019
Россия

Беглов рассказал о помощи инвалидам-колясочникам в Петербурге

Беглов рассказал о помощи инвалидам-колясочникам в Петербурге

Врио губернатора города Александр Беглов в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» пообещал помочь петербуржцу-инвалиду, который не может сам выходить из дома.

В эфире программы инвалид-колясочнк рассказал, что не имеет возможности выйти на улицу. По его словам, чтобы выехать во двор летом, ему нужна помощь двух человек, которые бы буквально на руках выносили бы его на улицу. Районная администрация позже установила пандус, который сейчас буквально разваливается.

Беглов попросил ведущего передать ему адрес пожаловавшегося мужчины и пообещал решить проблему.

Градоначальник отметил, что необходимо избежать ситуации, когда люди не могут покинуть свое жилье, находясь в коляске.

Он также напомнил, что в городе действует программа «Безбарьерная среда». Власти будут следить за стройкой нового жилья, чтобы удобно было как инвалидам-колясочникам, так и мамам с детскими колясками.

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Автор: Олег Королев
#петербург #инвалиды #беглов

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