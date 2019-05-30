Беглов рассказал о намерении добиться справедливых тарифов ЖКХ

Глава Петербурга дал распоряжение добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля и пообещал юридическую помощь горожанам с необоснованными суммами в квартплате.

Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Разговор с Александром Бегловым» призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы заморозить или снизить тарифы уже с 1 июля.

Градоначальник рассказал о проведении инвентаризации всех затрат, в ходе чего выяснилось, что за последние три года «Водоканал» переплатил 1,5 миллиардов рублей различным поставщикам, хотя трат можно было избежать. Аналогичные проблемы вскрылись при изучении ситуации с газоснабжением.

«Это в среднем обходится в 354 млн рублей в год, которые тоже в квитанциях», — отметил Беглов.

Сейчас Смольный занимается наведением порядка в данной области и призовет поставщиков минимизировать расходы, а не перекладывать их на потребителей.