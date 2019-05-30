Беглов намерен решить все «болевые точки» Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Разговор с Александром Бегловым» объяснил решение выдвинуть свою кандидатуру на пост градоначальника.
Глава города рассказал, что когда приступил к обязанностям губернатора, изучил существующие проблемы и болевые точки. По его словам, он изучил со своей командой каждое местное самоуправление и разработал для решения этих проблем стратегию, которая позволит сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным.
Также Беглов рассказал, что вырос а Петербурге и любит свой родной город, поэтому хочет отдать ему должное.
«Мы просто понимаем, как это нужно сделать и мы обязательно это сделаем», — заявил Беглов.