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22:41   30 Мая 2019
Россия

Беглов намерен решить все «болевые точки» Петербурга

Беглов намерен решить все «болевые точки» Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Разговор с Александром Бегловым» объяснил решение выдвинуть свою кандидатуру на пост градоначальника.

Глава города рассказал, что когда приступил к обязанностям губернатора, изучил существующие проблемы и болевые точки. По его словам, он изучил со своей командой каждое местное самоуправление и разработал для решения этих проблем стратегию, которая позволит сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным.

Также Беглов рассказал, что вырос а Петербурге и любит свой родной город, поэтому хочет отдать ему должное.

«Мы просто понимаем, как это нужно сделать  и мы обязательно это сделаем», — заявил Беглов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #выборы губернатора петербурга

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