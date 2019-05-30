Подготовка к строительству полигона на «Шиесе» завершится к 15 июня

Работы на станции Шиес в Архангельской области, выполняемые в рамках первого этапа инженерной подготовки территории под современный ЭкоТехноПарк, будут закончены до 15 июня. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Сейчас в завершающей стадии находятся работы по отсыпке откосов путей песчанно-гравийной смесью. Руководители проекта хотят закончить работы до 15 июня, что позволит обеспечить безопасное использование объектов железной дороги. Параллельно ведутся работы по ограждению территории.

Напомним, что новости о планах строительства полигона по переработке отходов из Москвы вызвали у местных жителей обеспокоенность. Инвестор экотехнопарка ООО «Технопарк» объяснили что все работы ведутся при строгом соблюдении законодательства.

Еще с октября 2018 года инвестор предоставляет жителям региона всю актуальную информацию о реализации проекта.

Строительные работы могут начаться только согласования представителей общественных организаций и ряда экспертов.