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22:03   30 Мая 2019
Россия

Подмосковные обманутые дольщики получат в 2019 году 19,5 тысячи ключей

Подмосковные обманутые дольщики получат в 2019 году 19,5 тысячи ключей

В мае порядка три тысячи пайщиков «Урбан Групп» уже получили квартиры.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году планируется выдать 19,5 тысячи ключей людям, которых без жилья оставили застройщики. В том числе жилье получат и дольщики «Урбан Групп», которая обанкротилась летом 2018 года, пишет «360».

Программа по выдаче жилья обманутым дольщикам должна быть выполнена в 2021 году, отметил он и подчеркнул, что это приоритетная работа. Также ведется строительство школ, детсадов и поликлиник, что является большой нагрузкой, подчеркнул глава региона.

Подмосковные обманутые дольщики получат в 2019 году 19,5 тысячи ключей

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #воробьев #подмосковье #общество #урбан групп

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