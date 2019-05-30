Подмосковные обманутые дольщики получат в 2019 году 19,5 тысячи ключей

В мае порядка три тысячи пайщиков «Урбан Групп» уже получили квартиры.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году планируется выдать 19,5 тысячи ключей людям, которых без жилья оставили застройщики. В том числе жилье получат и дольщики «Урбан Групп», которая обанкротилась летом 2018 года, пишет «360».

Программа по выдаче жилья обманутым дольщикам должна быть выполнена в 2021 году, отметил он и подчеркнул, что это приоритетная работа. Также ведется строительство школ, детсадов и поликлиник, что является большой нагрузкой, подчеркнул глава региона.