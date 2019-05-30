Глава Подмосковья поручил контролировать состояние игровых площадок

Программа по установке новых детских площадок действует в столице с 2013 года. За текущий год планируют установить еще 250 больших современных комплексов, рассказал глава региона Андрей Воробьев, пишет «360».

На площадки добавляются как тренажеры и для молодых, так и для старшего поколения, уточнил он.

Глава Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на состояние площадок и призвал с умом подходить к их обслуживанию. По его словам, в выборе типа площадок активно участвуют жители области.

Губернатор рассказал, что намерен не останавливаться только на городах, но и ввести программу по установке площадок в небольших населенных пунктах.

За последние шесть лет в Московской области уже установили и модернизировали почти семь тысяч детских площадок. Среди них 770 — новые.