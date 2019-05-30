Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

 Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

 Боевики готовятся к контратаке в Сирии, чтобы впечатлить зарубежных спонсоров

Боевики готовятся к контратаке в Сирии, чтобы впечатлить зарубежных спонсоров
Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

 Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

 Боевики готовятся к контратаке в Сирии, чтобы впечатлить зарубежных спонсоров

Боевики готовятся к контратаке в Сирии, чтобы впечатлить зарубежных спонсоров
21:20   30 Мая 2019
Россия

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Также будут проведены три запуска ракетных комплексов «Ярс» и четыре «Тополь-М», сообщается в материалах оборонного ведомства.

Как говорится в документах, Минобороны объявило закрытый конкурс на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда при пусках.

В апреле глава РФ Владимир Путин рассказал о завершающей стадии испытания «Сармата». Глава «Роскосмоса» заявлял, что ракета «Сармат» сможет одолеть любую систему противоракетной обороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #минобороны #политика #сармат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...