Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Также будут проведены три запуска ракетных комплексов «Ярс» и четыре «Тополь-М», сообщается в материалах оборонного ведомства.

Как говорится в документах, Минобороны объявило закрытый конкурс на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда при пусках.

В апреле глава РФ Владимир Путин рассказал о завершающей стадии испытания «Сармата». Глава «Роскосмоса» заявлял, что ракета «Сармат» сможет одолеть любую систему противоракетной обороны.