Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

Ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур, сообщает госкомпания Роскосмос.

#Ямал601: ПУСК! ???? 30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы». Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/yqMBI8E2Y7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.

Напомним, ракету-носитель «Протон-М» доставили на космодром Байконур 24 апреля. Аппарат везли из ракетно-космического завода центра, который находится в Москве, по заказу АО «Газпром космические системы»

Телекоммуникационный спутник «Ямал-601» разработала европейская компания Thales Alenia Space по заказу «Газпром космические системы» для замены «Ямала-202». Он обладает наибольшей пропускной способностью среди российских спутников орбитальной связи.