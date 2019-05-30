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 Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

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20:55   30 Мая 2019
Россия

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

Ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур, сообщает госкомпания Роскосмос.

Напомним, ракету-носитель «Протон-М» доставили на космодром Байконур 24 апреля. Аппарат везли из ракетно-космического завода центра, который находится в Москве, по заказу АО «Газпром космические системы»

Телекоммуникационный спутник «Ямал-601» разработала европейская компания Thales Alenia Space по заказу «Газпром космические системы» для замены «Ямала-202». Он обладает наибольшей пропускной способностью среди российских спутников орбитальной связи.

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запущена в космос

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Автор: Александра Леснова
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