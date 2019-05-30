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20:58   30 Мая 2019
Весь мир

Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

О назначении российского дипломата генеральным директором отделения ООН в Женеве сообщил заместитель представителя главы ООН Фархан Хак. Такое распоряжение сделал генсек организации.

Ранее этот пост занимал Михаэль Меллер из Дании. Сообщается, что Валовая имеет большой опыт в журналистике, дипломатии, долгое время она работала в аппарате правительства РФ. Сейчас она занимает пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

В 2017 году дипломата Владимира Воронкова назначили главой бюро по борьбе с терроризмом ООН. 

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Автор: Ольга Шпакова
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