Россиянка Татьяна Валовая возглавит отделение ООН в Женеве

О назначении российского дипломата генеральным директором отделения ООН в Женеве сообщил заместитель представителя главы ООН Фархан Хак. Такое распоряжение сделал генсек организации.

Ранее этот пост занимал Михаэль Меллер из Дании. Сообщается, что Валовая имеет большой опыт в журналистике, дипломатии, долгое время она работала в аппарате правительства РФ. Сейчас она занимает пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

В 2017 году дипломата Владимира Воронкова назначили главой бюро по борьбе с терроризмом ООН.