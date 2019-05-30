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20:15   30 Мая 2019
Россия

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Александр Друзь извинился за ситуацию вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?», сообщает 30 мая ТАСС. 

В протоколе по результатам заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда» сказано, что Друзь во время заседания сделал заявление. 

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?», — сказал он. 

Затем он добавил, что приносит извинения организации и всем людям, которым его участие в программе причинило вред, в том числе моральный.

Напомним, в феврале этого года Илья Бер заявил, что Друзь пытался выведать ответы вопросов накануне игры, в которой он должен был участвовать, обещая в случае в выигрыша часть суммы. В доказательство телеведущий привел запись телефонного разговора с Друзем. Тот все опроверг и обвинил Бера в подкупе. 

После проверки Первый канал принял решение отстранить Бера и Друзя на неопределенный срок от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

Однако на сайте сказано, что Друзь все еще вице-президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #друзь #кто хочет стать миллионером

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