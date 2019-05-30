«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

О новых нормах правописания, которые узаконивают феминитивы, сообщается в пресс-релизе министерства образования и науки Украины. Правила начнут действовать с момента их публикации, уточнили в ведомстве. Они рекомендованы для использования во всех сферах общественной жизни, в том числе, в официально-деловом стиле.

В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса». Также изменятся правила написания слов, имеющих греческие корни — звук «эф» будет передаваться с помощью буквы «т». Например, «міт» вместо «міф» и «Атени» вместо «Афіни».

Министерство образования намерено создать план имплементации новой редакции «Украинского правописания» в образовательный процесс.

25 апреля Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом «кнута» и предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.