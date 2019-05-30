Путин наградил многодетные семьи орденом «Родительской славы»

Российские президент Владимир Путин в Кремле вручил восьми многодетным семьям ордена «Родительской славы» в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает ТАСС.

К награде представили семью Дмитриевых из Москвы — у пары 10 детей, семья Лисейцевых приехала из Севастополя, а Алексей и Лариса Сайрановы из Башкортостана растят семерых ребят. У Павла и Натальи Тайченачевых из Алтая за 17 лет в браке появилось девять наследников, а из Кабардино-Балкарии с 12 детьми прибыли в Кремль Петр и Ольга Маркевич.

Монтер железнодорожных путей Максим Сыропятов и его жена Лилия из Свердловской области растят девятерых, а супруги Кошкины из Сахалинской области воспитали восьмерых детей. 24-летний стаж супружеской жизни имеет многодетная пара Василия и Наталии Доценко из Санкт-Петерубрга.

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 году, вместе с ним вручается денежное поощрение в сотню тысяч рублей. Награду могут получить лишь две семьи из каждого российского региона. Обязательным условием для получения награды является наличие более семи рожденных или усыновленных детей и официальный брак родителей.