Путин назвал главной задачей государства поддержание семей с детьми

Власти обсуждают новые меры для поддержки семей с детьми. Об этом заявил 30 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения орденов «Родительская слава», пишет ТАСС.

Президент напомнил об уже принятых решениях в области демографической политики. Он указал на снижение налогов для многодетных семей, дополнительные пособия и выплаты, льготные ипотечные программы, новые места в яслях и детсадах.

«И мы обязательно продолжим эту работу. Мы будем думать, есть определенные идеи, как дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку», — добавил Путин.

Глава РФ сообщил, что главной задачей государства остается поддержка семей с детьми. Он подчеркнул, что необходимо укреплять сам престиж отцовства и материнства, а также общественный статус многодетных и тех, кто воспитывает детей-сирот.