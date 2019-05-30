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19:53   30 Мая 2019
Россия

Путин назвал главной задачей государства поддержание семей с детьми

Путин назвал главной задачей государства поддержание семей с детьми

Власти обсуждают новые меры для поддержки семей с детьми. Об этом заявил 30 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения орденов «Родительская слава», пишет ТАСС. 

Президент напомнил об уже принятых решениях в области демографической политики. Он указал на снижение налогов для многодетных семей, дополнительные пособия и выплаты, льготные ипотечные программы, новые места в яслях и детсадах. 

«И мы обязательно продолжим эту работу. Мы будем думать, есть определенные идеи, как дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку», — добавил Путин.

Глава РФ сообщил, что главной задачей государства остается поддержка семей с детьми. Он подчеркнул, что необходимо укреплять сам престиж отцовства и материнства, а также общественный статус многодетных и тех, кто воспитывает детей-сирот. 

 «Такие семьи, такие люди, как вы, — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», — резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #путин #политика #семьи

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