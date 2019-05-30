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20:11   30 Мая 2019
Россия

Лебедев обвинил беглого олигарха Ходорковского в воровстве его контента для проекта «Ешкин крот»

Лебедев обвинил беглого олигарха Ходорковского в воровстве его контента для проекта «Ешкин крот»

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что Михаил Ходорковский и его YouTube-проект «Ешкин крот» целиком использовали его пост от 2014 года о грязи на российских дорогах. Авторство не указано, как и разрешение на использование материала, пожаловался Лебедев в LiveJournal. 

Опальный олигарх, сбежавший за границу с украденной суммой почти в триллион рублей и обвиняемый в заказном убийстве мэра Нефтеюганска, снова попался на краже — на этот раз ему приглянулся чужой контент. Интеллектуальную собственность известного российского дизайнера он использовал для того, чтобы снова «сгустить краски» вокруг России, выбрав популярную тему качества автомобильных дорог.

Лебедев обвинил беглого олигарха Ходорковского в воровстве его контента для проекта «Ешкин крот»

Даже из-за рубежа Ходорковский продолжает попытки подорвать государственность России, спонсируя антиправительственные проекты и организации. Так, ранее СМИ удалось установить, что беглый олигарх спонсирует «коррупционные расследования» блогера Алексея Навального. Помимо этого, известно, что Ходорковский содержал ныне закрывшуюся организацию «Открытая Россия», которая «прославилась» лояльным отношением к наркотикам, а ее члены — склонностью к педофилии. К слову, с этими самыми наркотиками активистов движения неоднократно ловили правоохранители. 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ходорковский #лебедев #общество

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