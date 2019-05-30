Лебедев обвинил беглого олигарха Ходорковского в воровстве его контента для проекта «Ешкин крот»

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что Михаил Ходорковский и его YouTube-проект «Ешкин крот» целиком использовали его пост от 2014 года о грязи на российских дорогах. Авторство не указано, как и разрешение на использование материала, пожаловался Лебедев в LiveJournal.

Опальный олигарх, сбежавший за границу с украденной суммой почти в триллион рублей и обвиняемый в заказном убийстве мэра Нефтеюганска, снова попался на краже — на этот раз ему приглянулся чужой контент. Интеллектуальную собственность известного российского дизайнера он использовал для того, чтобы снова «сгустить краски» вокруг России, выбрав популярную тему качества автомобильных дорог.

Даже из-за рубежа Ходорковский продолжает попытки подорвать государственность России, спонсируя антиправительственные проекты и организации. Так, ранее СМИ удалось установить, что беглый олигарх спонсирует «коррупционные расследования» блогера Алексея Навального. Помимо этого, известно, что Ходорковский содержал ныне закрывшуюся организацию «Открытая Россия», которая «прославилась» лояльным отношением к наркотикам, а ее члены — склонностью к педофилии. К слову, с этими самыми наркотиками активистов движения неоднократно ловили правоохранители.