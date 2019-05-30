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19:08   30 Мая 2019
Россия

Путин в Кремле вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава»​​​​​​​

Путин в Кремле вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава»​​​​​​​

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 мая, в Александровском зале​​​ Кремля вручил многодетным семьям из Москвы, Петербурга, Севастополя, Алтая, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей ордена «Родительская слава». Среди награждаемых — семья Дмитриевых из столицы, в которой воспитываются 11 детей. Владимир Павлович, глава семьи, генеральный директор «Лукойл-Центрнефтепродукт».

В семье Доценко из Петербурга восемь детей. Отец Василий Сергеевич работает водителем, а жена Наталья Владимировна — домохозяйка. Семеро детей воспитывают в семье Лисейцевых, глава семьи Сергей Алексеевич работает директором одной из компаний, а супруга Оксана Анатольевна  — учитель изобразительного искусства.

Путин удостоил наградой семью пчеловода Петра Маркевича из Кабардино-Балкарии, у которого вместе с женой Ольгой Георгиевной 12 детей. Орден получила семья Сайрановых из Уфы, у которой семь детей. Наградой удостоили многодетную семью Сыропятовых из Свердловской области, Кошкиных — из Сахалинской и семью священника Павла Тайченачева из Алтая.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #кремль #орден #родительская слава

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