Путин в Кремле вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава»
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 мая, в Александровском зале Кремля вручил многодетным семьям из Москвы, Петербурга, Севастополя, Алтая, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей ордена «Родительская слава». Среди награждаемых — семья Дмитриевых из столицы, в которой воспитываются 11 детей. Владимир Павлович, глава семьи, генеральный директор «Лукойл-Центрнефтепродукт».
В семье Доценко из Петербурга восемь детей. Отец Василий Сергеевич работает водителем, а жена Наталья Владимировна — домохозяйка. Семеро детей воспитывают в семье Лисейцевых, глава семьи Сергей Алексеевич работает директором одной из компаний, а супруга Оксана Анатольевна — учитель изобразительного искусства.
Путин удостоил наградой семью пчеловода Петра Маркевича из Кабардино-Балкарии, у которого вместе с женой Ольгой Георгиевной 12 детей. Орден получила семья Сайрановых из Уфы, у которой семь детей. Наградой удостоили многодетную семью Сыропятовых из Свердловской области, Кошкиных — из Сахалинской и семью священника Павла Тайченачева из Алтая.
Путин на вручении орденов «Родительская слава» многодетным семьям: Такие семьи и люди, как вы, достояние и благословение нашей страны pic.twitter.com/Y3QQA0MFt3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2019 г.