Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

Трамп сообщил, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследовать «российское вмешательство» в президентские выборы США 2016 года после отказала в кресле директора ФБР. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами) попытаться получить пост директора ФБР. Он уже был в этой должности на протяжении 12 лет, я отказал ему. На следующий день он был назначен специальным прокурором — тотальный конфликт интересов. Здорово!», — заявил глава США в соцсети.

Напомним, в конце марта Минюст США оповестил Конгресс о результатах расследования спецпрокурора Мюллера, не обнаружившего сговор или координацию Трампа и членов его команды с Россией во время президентских выборов. В апреле президент США обвинил спецпрокурора в незаконной передаче информации СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доклад подтвердил отсутствие российского вмешательства в избирательные мероприятия США и сравнил поиски «российского следа» в американских выборах с поиском черной кошки в темной комнате, которую невозможно найти, если ее там нет.