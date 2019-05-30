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 Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

19:12   30 Мая 2019
Весь мир

Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

Трамп сообщил, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследовать «российское вмешательство» в президентские выборы США 2016 года после отказала в кресле директора ФБР. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами) попытаться получить пост директора ФБР. Он уже был в этой должности на протяжении 12 лет, я отказал ему. На следующий день он был назначен специальным прокурором  — тотальный конфликт интересов. Здорово!», — заявил глава США в соцсети.

Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

Напомним, в конце марта Минюст США оповестил Конгресс о результатах расследования спецпрокурора Мюллера, не обнаружившего сговор или координацию Трампа и членов его команды с Россией во время президентских выборов. В апреле президент США обвинил спецпрокурора в незаконной передаче информации СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доклад подтвердил отсутствие российского вмешательства в избирательные мероприятия США и сравнил поиски «российского следа» в американских выборах с поиском черной кошки в темной комнате, которую невозможно найти, если ее там нет.

Мюллер начал свое расследование после отказа в должности главы ФБР

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Автор: Александра Леснова
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