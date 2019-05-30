Генрокуратура проводит проверку депутатов ЗакСа

Генеральная прокуратура проверит деятельность депутатов ЗакСа Резника, Вишневского, Ковалева и Никешина на предмет коррупционного сговора.

Обращение о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции петербургскими депутатами направлено в прокуратуру города на Неве для рассмотрения и информирования издания о результатах.

Ранее «Невские новости» писали, что владелец компании «Воин-В» рассказал о вымогательства денег у девелоперов, в которой были задействованы упомянутые депутаты и бывший депутат Нотяг, которому дали срок за вымогательство.

Гендиректор компании Глущенко рассказал, что Резник и Нотяг мешали строительству в Кировской районе. Именно от них Глущенко получил предложение платить за то, чтобы они прекратили проверки.

Также СМИ выкладывали разговор Максима Резника и Вячеслава Нотяга о том, что Глущенко не выплачивает им деньги.