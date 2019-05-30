Боевики готовятся к контратаке в Сирии, чтобы впечатлить зарубежных спонсоров

Боевики «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовятся к контратаке на САА на севере Хамы, сообщает 30 мая ФАН.

По информации агентства, отряды боевиков стягиваются в район Сахрии, расположенный в нескольких километрах от города Кафр-Набуды. Этот город террористы пытаются вернуть после мощного контрудара подразделения «Силы Тигра». Они считают его важным стратегическим объектом и намерены создать группировку, чтобы его занять.

На место прибыли не менее шести отрядов боевиков с пикапами с артиллерийскими установками и пулеметами. Также был замечен минимум один танк и несколько артиллерийских орудий.

Успех в этом направлении очень важен для боевиков, ведь им предстоит доказать спонсорам, в частности Турции, приславшей военную помощь, что они по-прежнему боеспособны.

Однако боевой дух террористов подорван. Главаря «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джулани обвиняют в отсутствии военного опыта, а ряд радикалов просто бегут с передовых позиций.

По мнению политолога, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, разлад и дезорганизация террористов после нескольких поражений сыграет на руку РФ и САР, которые планируют их окончательно разгромить. Он также подчеркнул, что иностранные спонсоры боевиков не станут вкладываться в «мертвые активы».

«Те или иные политические группы и страны, которые в свое время достаточно активно поддерживали террористов, благодаря дипломатическим усилиям России постепенно понимают бесперспективность и деструктивность поведения групп боевиков и прекращают их поддержку», — считает эксперт.

Террористы готовятся к новому удару по Кафр-Набуде, надеясь доказать свою состоятельность и получить финансирование. Но главари боятся оказаться рядом с фронтом, поэтому готовятся сбежать за границу.