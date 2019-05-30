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18:44   30 Мая 2019
Россия

Долговая нагрузка россиян может достигнуть пика 2014 года

Долговая нагрузка россиян может достигнуть пика 2014 года

Прогноз долговой нагрузки россиян в 2019 году дала журналистам первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева 30 мая.

В нынешнем году долговая нагрузка населения России может достичь пикового уровня 2014 года и, возможно, даже его превзойдет, отметила она.

«Если не удастся переломить эту тенденцию к быстрому росту кредитования, если темпы останутся такими же, какими они были последние кварталы», — добавила она. 

Юдаева считает, что данный показатель базируется на необеспеченных потребительских кредитах. 

Ранее стало известно, что долги россиян с просрочкой более трех месяцев достигли отметки более 13 миллионов. Это на 4% больше, чем за такой же период 2018 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #центробанк #долговая нагрузка

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