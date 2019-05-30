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18:53   30 Мая 2019
Россия

Военным госпиталям МО РФ расширили полномочия

Военным госпиталям МО РФ расширили полномочия

Представитель ЦВО в четверг, 30 мая, сообщил, что начальник главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей. По информации Центрального военного округа, Тришкин во время сборов в Самаре на практике ознакомил руководителей военно-лечебных организации МО РФ с новым руководством по организации работы военного госпиталя в мирное время.

«Документ, который утвердили в апреле 2019 года, расширяет полномочия военных госпиталей», — добавили в ЦВО.

Документ определяет особенности оказания медицинской помощи вне госпиталя и в условиях массового поступления пострадавших. У нового руководства есть собственная электронная библиотека, где хранятся нормативные и иные правовые акты РФ по охране здоровья, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, а также ведомственные документы Минздрава и МО РФ.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #военные #госпиталь #общество

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