РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в четверг, 30 мая, сообщил, что российская сторона ждет от переходного австрийского правительства преемственности в работе по углублению двусторонних отношений, передает РИА Новости. Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен назначил Бригитте Бирляйн временным канцлером республики до досрочных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии освободил от обязанностей правительство республики во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh