РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в четверг, 30 мая, сообщил, что российская сторона ждет от переходного австрийского правительства преемственности в работе по углублению двусторонних отношений, передает РИА Новости. Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен назначил Бригитте Бирляйн временным канцлером республики до досрочных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

«Могу подтвердить наше ожидание преемственности в работе по углублению двусторонних отношений и реализации программ, согласованных на недавней встрече на высшем уровне в Сочи», — сказал посол РФ в Австрии.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии освободил от обязанностей правительство республики во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.