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18:59   30 Мая 2019
Россия

Соболь и кандидаты от ФБК используют «Яндекс.Деньги» и PayPal для финансовых махинаций

Соболь и кандидаты от ФБК используют «Яндекс.Деньги» и PayPal для финансовых махинаций

Сторонники блогера Алексея Навального, планирующие выдвинуться кандидатами в депутаты Мосгордумы, нарушают правила ведущих финансовых платформ. Сбор средств для политической деятельности запрещен площадками PayPal и «Яндекс.Деньги», сообщает ФАН.

К сентябрьским выборам депутатов в Мосгордуму кандидаты от Навального начали готовиться довольно рано, нарушая закон, по которому агитационную деятельность можно проводить минимум за три месяца до дня голосования. Например, кандидаты в Мосгордуму и товарищи Навального — Любовь Соболь и Илья Жданов — начали распространять агитацию среди жителей своих избирательных кругов.

PayPal и «Яндекс.Деньги» пострадали от мошеннических схем ФБК и Соболь

 

Навальный призывает москвичей голосовать за пятерых одобренных блогером кандидатов, игнорируя самовыдвиженцев и представителей «Единой России»: Статья 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» рассматривает такие заявления как предвыборную агитацию.

PayPal и «Яндекс.Деньги» пострадали от мошеннических схем ФБК и Соболь

 

Деньги кандидаты от Навального призывают переводить им на электронные счета, разместив на личных страницах соответствующие реквизиты. При этом пользовательские соглашения «Яндекс.Деньги» и PayPal однозначно запрещают перевод средств с целью финансирования политической деятельности и передачу переведенных средств третьим лицам.

PayPal и «Яндекс.Деньги» пострадали от мошеннических схем ФБК и Соболь

 

Соболь не скрывает, что переводит деньги своим активистам.

PayPal и «Яндекс.Деньги» пострадали от мошеннических схем ФБК и Соболь

 

Кандидат в депутаты и соратник Навального Иван Жданов уверяет подписчиков, что сбор средств ничего не нарушает, ведь предвыборная агитация еще не началась, но в том же сообщении добавляет, что полученные деньги будут направлены на предвыборную кампанию.

PayPal и «Яндекс.Деньги» пострадали от мошеннических схем ФБК и Соболь

Журналисты уже направили запросы соответствующим организациям с вопросами о том, почему электронные кошельки кандидатов от Навального нарушают общие правила пользования сервисами.

«В связи с выявленными нарушениями редакция ФАН намерена получить комментарии от представителей «Яндекс.Деньги» и PayPal касательно того, почему электронные кошельки Константина Янкаускаса, Ильи Яшина, Владимира Милова, Ивана Жданова и Любови Соболь продолжают функционировать, несмотря на явное нарушение правил платформ», — пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее журналистам стало известно о финансовой пирамиде, организованной ближайшим соратником Навального — Алексеем Волковым. Он вел агитацию и собирал деньги с россиян несмотря на то, что Навальный находился под уголовной судимостью и не мог избираться в президенты. Деньги обманутых сторонников блогера переходили на личные счета Волкова, сообщает агентство.

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Автор: Тимофей Булочкин
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