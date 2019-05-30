Соболь и кандидаты от ФБК используют «Яндекс.Деньги» и PayPal для финансовых махинаций

Сторонники блогера Алексея Навального, планирующие выдвинуться кандидатами в депутаты Мосгордумы, нарушают правила ведущих финансовых платформ. Сбор средств для политической деятельности запрещен площадками PayPal и «Яндекс.Деньги», сообщает ФАН.

К сентябрьским выборам депутатов в Мосгордуму кандидаты от Навального начали готовиться довольно рано, нарушая закон, по которому агитационную деятельность можно проводить минимум за три месяца до дня голосования. Например, кандидаты в Мосгордуму и товарищи Навального — Любовь Соболь и Илья Жданов — начали распространять агитацию среди жителей своих избирательных кругов.

Навальный призывает москвичей голосовать за пятерых одобренных блогером кандидатов, игнорируя самовыдвиженцев и представителей «Единой России»: Статья 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» рассматривает такие заявления как предвыборную агитацию.

Деньги кандидаты от Навального призывают переводить им на электронные счета, разместив на личных страницах соответствующие реквизиты. При этом пользовательские соглашения «Яндекс.Деньги» и PayPal однозначно запрещают перевод средств с целью финансирования политической деятельности и передачу переведенных средств третьим лицам.

Соболь не скрывает, что переводит деньги своим активистам.

Кандидат в депутаты и соратник Навального Иван Жданов уверяет подписчиков, что сбор средств ничего не нарушает, ведь предвыборная агитация еще не началась, но в том же сообщении добавляет, что полученные деньги будут направлены на предвыборную кампанию.

Журналисты уже направили запросы соответствующим организациям с вопросами о том, почему электронные кошельки кандидатов от Навального нарушают общие правила пользования сервисами.

«В связи с выявленными нарушениями редакция ФАН намерена получить комментарии от представителей «Яндекс.Деньги» и PayPal касательно того, почему электронные кошельки Константина Янкаускаса, Ильи Яшина, Владимира Милова, Ивана Жданова и Любови Соболь продолжают функционировать, несмотря на явное нарушение правил платформ», — пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее журналистам стало известно о финансовой пирамиде, организованной ближайшим соратником Навального — Алексеем Волковым. Он вел агитацию и собирал деньги с россиян несмотря на то, что Навальный находился под уголовной судимостью и не мог избираться в президенты. Деньги обманутых сторонников блогера переходили на личные счета Волкова, сообщает агентство.