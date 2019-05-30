США докажут причастность Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

США представят Совбезу ООН доказательства причастности Ирана к недавней диверсии против четырех танкеров в водах ОАЭ, сообщает 30 мая агентство Reuters.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, доказательства представят на следующей неделе.

«Я не думаю, что кто-либо из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, неважно ознакомился он с доказательствами или нет, мог прийти к иному мнению, кроме как к тому, что данные атаки были совершены Ираном или его пособниками», — заявил он.

СМИ напоминает, 12 мая МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых судна стали жертвами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Были атакованы танкеры «Аль-Марзука», «Амджад» танкер под флагом Норвегии Andrea Victory и эмиратский танкер A. Michel. Подозревать в случившемся стали Иран, который, в свою очередь, опровергает все обвинения.

24 мая Пентагон заявил, что располагает данными о причастности Ирана к атакам на нефтяные танкеры, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.