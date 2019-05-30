Москву и Петербург в майские праздники посетили более 22 тысяч китайцев

Представитель туристической ассоциации «Мир без границ» в четверг, 30 мая, сообщил, что более 22 тысяч туристов из Китая в составе организованных групп посетили Москву и Петербург в период майских праздников. По его словам, организованный турпоток в 2019 году из КНР в РФ за майские праздники вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По информации аналитиков, 86 процентов организованных групп туристов из Китая прилетают в столичный аэропорт Шереметьево, а в Петербурге главными воротами для въезда гостей из КНР остается аэропорт Пулково, в который попадают почти 95 процентов групп, передает РИА Новости.

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов отметил, что рост числа приезжающих в РФ китайских туристов не только продолжится, но и сохранится в обозримом будущем. По его словам, России необходимо в полной мере описывать экономическую отдачу от въездного потока.