Москву и Петербург в майские праздники посетили более 22 тысяч китайцев
Представитель туристической ассоциации «Мир без границ» в четверг, 30 мая, сообщил, что более 22 тысяч туристов из Китая в составе организованных групп посетили Москву и Петербург в период майских праздников. По его словам, организованный турпоток в 2019 году из КНР в РФ за майские праздники вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По информации аналитиков, 86 процентов организованных групп туристов из Китая прилетают в столичный аэропорт Шереметьево, а в Петербурге главными воротами для въезда гостей из КНР остается аэропорт Пулково, в который попадают почти 95 процентов групп, передает РИА Новости.
Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов отметил, что рост числа приезжающих в РФ китайских туристов не только продолжится, но и сохранится в обозримом будущем. По его словам, России необходимо в полной мере описывать экономическую отдачу от въездного потока.
«К сожалению, ни Минэкономразвития, ни Ростуризм до сих пор не вошли в режим диалога по этой непростой теме», — резюмировал Агамов.
Туристам ограничат доступ на Великую Китайскую стену с 1 июня https://t.co/OTaTL4t9wx#китай #бадалин #великаякитайскаястена #ограничение #новшество #туры #экскурсия #интурист #туризм #АТОР— АТОР (@atorus) 30 мая 2019 г.