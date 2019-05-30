РФПИ и МГУ создадут центр искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций вместе с МГУ имени Ломоносова намерены построить центр искусственного интеллекта. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

Дмитриев объявил президенту РФ Владимиру Путину о планах РФПИ.

«Владимир Владимирович, отметили привлекательную среду для специалистов. Мы планируем создать Центр искусственного интеллекта с МГУ», — сказал он.

СМИ напоминает, в четверг президент Путин провел совещание по вопросам искусственного интеллекта. Глава государства призвал выделить больше средств на финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы дали РФПИ два миллиарда долларов на искусственный интеллект. Фонд получил деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, в том числе от соинвесторов из ОАЭ.