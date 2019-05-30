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17:54   30 Мая 2019
Россия

РФПИ и МГУ создадут центр искусственного интеллекта

РФПИ и МГУ создадут центр искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций вместе с МГУ имени Ломоносова намерены построить центр искусственного интеллекта. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева. 

Дмитриев объявил президенту РФ Владимиру Путину о планах РФПИ. 

«Владимир Владимирович, отметили привлекательную среду для специалистов. Мы планируем создать Центр искусственного интеллекта с МГУ», — сказал он.

СМИ напоминает, в четверг президент Путин провел совещание по вопросам искусственного интеллекта. Глава государства призвал выделить больше средств на финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. 

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы дали РФПИ два миллиарда долларов на искусственный интеллект. Фонд получил деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, в том числе от соинвесторов из ОАЭ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #искусственный интеллект #мгу #рфпи

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