Эксперты рассказали об ожиданиях от предвыборной кампании в Петербурге

Социологи, политологи и экономисты озвучили ожидания от будущей избирательной кампании на выборах губернатора и депутатов органов местного самоуправления Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости».

Глава «Высшей школы экономики» Александр Ходачек высоко оценил работу врио губернатора Петербурга Александра Беглова, которую он провел за последние месяцы. Он отметил множество изменений в экономической сфере.

«... Это почти 11 миллиардов на выкуп объектов в социальной сфере. Это включение Петербурга в национальный проект «Комфортные дороги» и дотации в 4,5 миллиарда. Это соглашение, которое будет подписано на петербургском форуме с РЖД», — перечислил специалист.

Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев подчеркнул важность возвращения Петербурга в федеральную повестку. По его словам, глобальные проблемы города не решить без опоры на федеральные ресурсы.

Глава Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова отметила важность старта кампании, так как политики становятся реальными кандидатами.

«На сегодня в информационном пространстве мы не видим реально сильной альтернативы исполняющему обязанности губернатора Александра Беглова», — уверена социолог.

Также Бурикова добавила, что петербуржцы хотят видеть направление развития города. Беглов эту программу представляет, обратила внимание она.

Специалисты подчеркнули важность открытости выборов и призвали петербуржцев игнорировать возможные провокации.

Директор Информационно-аналитического центра «Время» Михаил Чирков отметил, что Петербург достоин мудрого руководителя и выразил надежду на то, что кампания пройдет мощно.

Губернаторские и муниципальные выборы состоятся в Петербурге в единый день голосования — 8 сентября.