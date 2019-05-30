Захарова возмутилась агрессивным поведением США

Агрессивная политика США выходит за все рамки, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова прокомментировала угрозы спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану в адрес Тегерана.

Напомним, Хук заявлял, что в случае нападения Ирана США ответят с позиции военной силы. Также он заявил, что Америка готова к санкциям против механизма финансовых расчетов INSTEX с Ираном.

«Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитей вседозволенности», — написала политик в своем Facebook.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон «с кнутом в руке и пряником за щекой» принялся «управлять» вселенной. Затем Захарова добавила, что это уже проходили, а последствия известны.