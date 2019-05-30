Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

 Эксперты рассказали об ожиданиях от предвыборной кампании в Петербурге

Эксперты рассказали об ожиданиях от предвыборной кампании в Петербурге
Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

 «Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Союзники «Ан-Нусры»* в Идлибе рассорились из-за денег

Союзники «Ан-Нусры»* в Идлибе рассорились из-за денег

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт
РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

РФ ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

 Эксперты рассказали об ожиданиях от предвыборной кампании в Петербурге

Эксперты рассказали об ожиданиях от предвыборной кампании в Петербурге
Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

 «Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Союзники «Ан-Нусры»* в Идлибе рассорились из-за денег

Союзники «Ан-Нусры»* в Идлибе рассорились из-за денег

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт
17:32   30 Мая 2019
Россия

Захарова возмутилась агрессивным поведением США

Захарова возмутилась агрессивным поведением США

Агрессивная политика США выходит за все рамки, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова прокомментировала угрозы спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану в адрес Тегерана. 

Напомним, Хук заявлял, что в случае нападения Ирана США ответят с позиции военной силы. Также он заявил, что Америка готова к санкциям против механизма финансовых расчетов INSTEX с Ираном. 

«Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитей вседозволенности», — написала политик в своем Facebook. 

При этом она подчеркнула, что Вашингтон «с кнутом в руке и пряником за щекой» принялся «управлять» вселенной. Затем Захарова добавила, что это уже проходили, а последствия известны. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #сша #санкции #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...