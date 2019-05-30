Союзники «Ан-Нусры»* в Идлибе рассорились из-за денег

Нехватка финансирования после поражения в боях с правительственными войсками в Идлибе привела коалицию «Тахрир аш-Шам» и боевиков «Джейш аль-Бадия» к серьезным конфликтам. 29 мая несколько отрядов, подконтрольных «Тахрир аш-Шам», оставили свои позиции в Идлибе и сбежали с линии фронта, сообщает ФАН.

Противники официального Дамаска значительно сократили финансирование боевиков в идлибской зоне деэскалации: скорее всего, это связано с провалом проекта по созданию террористического квазигосударства во главе с созданным террористами «Тахрир аш-Шам» «правительством национального спасения». Усугубило ситуацию и поражение боевиков в Кафр-Набуде.

Боевики «Джейш аль-Бадия» не получили ожидаемых денег от «Ан-Нусры»* — Абу Убайда, ведающий там распределением финансов, обвинил группировку в «трусости» из-за того, что те сбежали при наступлении войск САА.

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил усилия российской дипломатии в регионе и добавил, что борьба между боевиками идет не столько по идеологическим причинам, сколько по экономическим.

«В этом смысле боевики, сражающиеся в настоящее время в районе Идлиба, ничем не отличаются от других подобного рода мародеров, которые действуют в условиях вооруженного конфликта, решая свои узкокорыстные интересы», — заявил Шаповалов.

Военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин отметил давние противоречия между группировками из-за распределения финансирования. Помощь боевикам оказывается не только деньгами, но и военной техникой.

«Источники финансирования делятся на внутренние и внешние. К внешним относятся спонсоры группировок в течение войны: спонсировали США, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Турция, Израиль — широкий набор стран, которые так или иначе финансировали те или иные группировки. Некоторые страны продолжают финансирование и сейчас — некоторые открыто, как Саудовская Аравия, другие действуют скрыто, как Израиль или Турция» — напомнил эксперт.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.