МИД РФ назвал грубой провокацией обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
Представитель министерства иностранных дел РФ в четверг, 30 мая, сообщил, что Москва рассматривает заявления в США о вероятном проведении РФ ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. По его словам, подобные обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить Россию.
«Цель очевидна — отвлечь внимание международной общественности от отказа США ратифицировать ДВЗЯИ», — считают в МИД РФ.
Москва не исключила, что Вашингтон под этим прикрытием подготавливается к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия. РФ в числе первых ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000 году. Действующий в РФ с 1991 года мораторий на ядерные испытания полностью соответствует обязательствам по ДВЗЯИ.
«Мы строго придерживаемся его духа и буквы», — резюмировали в МИД.
❗️Рассматриваем заявления в #США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну #ДВЗЯИ #Россия ⬇️⬇️⬇️ ????https://t.co/imNMVQPGyV pic.twitter.com/PBqhZxkJ6F— МИД России ???????? (@MID_RF) 30 мая 2019 г.