МИД РФ назвал грубой провокацией обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Представитель министерства иностранных дел РФ в четверг, 30 мая, сообщил, что Москва рассматривает заявления в США о вероятном проведении РФ ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. По его словам, подобные обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить Россию.

«Цель очевидна — отвлечь внимание международной общественности от отказа США ратифицировать ДВЗЯИ», — считают в МИД РФ.

Москва не исключила, что Вашингтон под этим прикрытием подготавливается к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия. РФ в числе первых ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000 году. Действующий в РФ с 1991 года мораторий на ядерные испытания полностью соответствует обязательствам по ДВЗЯИ.

«Мы строго придерживаемся его духа и буквы», — резюмировали в МИД.