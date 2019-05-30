Пентагон запретит сотрудничать с РФ при космических пусках с 2022 года

Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках. Об этом сказано в поправках к регламенту закупок в сфере обороны, сообщает 30 мая РИА Новости.

По информации агентства, поправки вступят в силу с 31 декабря 2022 года.

В релизе сказано, что в подпадающие под этот документ иностранные государства будет включена Россия. Другие страны, указанные в документе — Иран, Судан, Сирия, Северная Корея и Китай.

Согласно документу, новые ограничения будут применяться к приобретению некоторых иностранных коммерческих спутниковых служб и ракет-носителей, начиная с 31 декабря 2022 года.