Пентагон запретит сотрудничать с РФ при космических пусках с 2022 года
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках. Об этом сказано в поправках к регламенту закупок в сфере обороны, сообщает 30 мая РИА Новости.
По информации агентства, поправки вступят в силу с 31 декабря 2022 года.
В релизе сказано, что в подпадающие под этот документ иностранные государства будет включена Россия. Другие страны, указанные в документе — Иран, Судан, Сирия, Северная Корея и Китай.
Согласно документу, новые ограничения будут применяться к приобретению некоторых иностранных коммерческих спутниковых служб и ракет-носителей, начиная с 31 декабря 2022 года.
Напомним, в ноябре 2018 года директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА Джим Бриденстайн заявлял, что отношения РФ и США на космической арене останутся прочными, несмотря на разногласия.