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17:15   30 Мая 2019
Россия

Пентагон запретит сотрудничать с РФ при космических пусках с 2022 года

Пентагон запретит сотрудничать с РФ при космических пусках с 2022 года

Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках. Об этом сказано в поправках к регламенту закупок в сфере обороны, сообщает 30 мая РИА Новости. 

По информации агентства, поправки вступят в силу с 31 декабря 2022 года. 

В релизе сказано, что в подпадающие под этот документ иностранные государства будет включена Россия. Другие страны, указанные в документе — Иран, Судан, Сирия, Северная Корея и Китай. 

Согласно документу, новые ограничения будут применяться к приобретению некоторых иностранных коммерческих спутниковых служб и ракет-носителей, начиная с 31 декабря 2022 года. 

Напомним, в ноябре 2018 года директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА Джим Бриденстайн заявлял, что отношения РФ и США на космической арене останутся прочными, несмотря на разногласия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #пентагон #политика #космос #весь мир

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