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17:14   30 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Экс-президент Грузии назвал условие, при котором Москва и Киев смогут вести переговоры.

В эфире телеканала «Наш» он заявил, что по прибытии в Киев его встретили представители российских СМИ, которые хотели поговорить с ним о новом украинском лидере Владимире Зеленском. По словам Саакашвили, он ответил им, что диалог будет возможен только тогда, когда комедийный артист Михаил Галустян пойдет в президенты и народ за него проголосует.

Накануне стало известно о том, что Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили и тот вернулся в страну. Известно, что политик прилетел из Варшавы.

Главная прокуратура Грузии продолжит процесс экстрадиции политика на родину, где против него заведены уголовные дела.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил гражданство Украины и стал главой Одесской области. Осенью 2016 года экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот ухудшил экономические показатели.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #саакашвили #политика #грузия #зеленский

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