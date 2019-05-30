США искусственно отключают Россию и мир от космоса

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми США запрещается заключать контракты на запуски коммерческих спутников. В документе американского оборонного ведомства отмечается , что запрет вводится с 2023 года на спутники и средства выведения их на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В списке, помимо России, находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

В «Роскосмосе» не ждут существенных потерь от отказа США от сотрудничества с Россией.

«На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется», — приводит слова исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева «Интерфакс».

Оптимизм Крикалева не удивил Виталия Егорова — популяризатора космонавтики, как он сам себя называет, популярного блогера Zelenyikot. Реакция «Роскосмоса» предсказуема, но безосновательна, считает Егоров. Потому как этот запрет Пентагона ставит крест даже на возможности получать иностранные контракты.

«Это практически хоронит все надежды «Роскосмоса» получить зарубежные контракты в будущие годы. Госкорпорация полностью ложится на российский бюджет. Если раньше, благодаря зарубежным контрактам, она окупался до 25% и более, то сейчас это практически исключено. А учитывая грядущий переход американцев на свои пилотируемые корабли, это совсем сильно сократит доходность российского космоса», — сказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы доля американских заказов и так существенно снизилась. Причина - успешные разработки компании SpaceX Илона Маска. Егоров отмечает, что еще лет пять назад доходило до десятка заказов в год, каждый приносил 80-100 миллионов долларов российской космонавтике. В 2018 году Россия вывела на орбиту 26 малых спутников Lemur-2 (среди них было несколько американских), в 2017 году ракета-носитель «Протон-М» вывела в космос американский спутник связи Echostar-21.

«Роскосмос» сначала проигрывал по качеству. Наши ракеты были слишком аварийными и дорогими тогда, когда появились ракеты Маска. Потом мы вроде бы исправились. Но решение Пентагона усугубляет ситуацию — «Роскосмос» искусственным путем выключают из конкуренции. Даже если мы сделаем «Союз-5», «Ангару» и любую другую дешевую ракету, «Роскосмос» не сможет предложить их рынку из- за того, что Пентагон запрещает это», — считает Егоров.

Речь не только про американский рынок. Эксперт не исключает, что запрет США повлечет прекращение сотрудничества России с другими западными странами.

«Пентагон является крупным заказчиком спутниковых сервисов, которые предоставляют ретрансляцию, спутниковые снимки. Никто из поставщиков космических услуг не откажется от такого крупного заказчика лишь из желания поддержать Роскосмос», — рисует нерадужные перспективы популяризатор космонавтики.

Кроме того, отечественная космическая отрасль вот-вот потеряет еще один доход в полмиллиарда долларов ежегодно, которые платит NASA за места для астронавтов на корабле «Союз». Пока американцы попадают на МКС только на российских космических кораблях. Но в США вовсю идут испытания своих пилотируемых.

«Это вопрос времени. К 2023 году американцы хотят заменить своими российские двигатели РД-180, перейти на отечественные корабли. К 2023 году военная и гражданская космонавтика США избавится от сотрудничества с Россией. И к этому готовится сейчас», — заключил эксперт.

В «Роскосмосе», когда текст готовился к публикации, официальным сообщением на сайте госкорпорации, осудили решение Пентагона и назвали «очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона» и «искусственным ограничением использования российских средств выведения на международном рынке»: