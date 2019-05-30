«Мост Кличко» закрыли на проверку

Пешеходно-велосипедный мост или так называемый «мост Кличко», треснувший в первый день после открытия в Киеве, закрыли на проверку. Об этом 30 мая сообщает РЕН ТВ.

По словам зампредседателя администрации Киева Александра Спасибко, в настоящий момент на объекте специалисты проверяют верхнее защитное стекло. Однако точную дату окончания работ украинский чиновник назвать не смог.

Напомним, 26 мая на мосту треснули два стеклянных покрытия. Сооружение открыли ко дню Киева. Вандалы ответственны за порчу первого защитного слоя.

Позже стало известно, что на мосту сломалась велодорожка.

Мэр Киева Виталий Кличко после осмотра сооружения пообещал, что разрушенные участки восстановят за сутки.

Мост находится между парком «Владимирская горка» с аркой Дружбы Народов в Киеве. Он выполнен из больших стеклянных панелей, через которых видна автотрасса, пролегающая под сооружением.