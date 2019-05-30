«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

Сайт радиостанции «Эхо Москвы» в очередной раз заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, после того, как оно опубликовало критическую статью о главном редакторе станции — Алексее Венедиктове.

30 мая администрация сайта «Эхо Москвы» удалила официальный профиль ФАН, с помощью которого сотрудники редакции вежливо и конструктивно общались с читателями, соблюдая все правила сообщества.

Напомним, «Эхо Москвы» позиционирует себя как открытая площадка для выражения разных мнений, при этом за неугодные политические взгляды, отличные от либеральных, неоднократно блокировались добросовестные пользователи ресурса.

О подобных инцидентах рассказал и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Стремление создать из площадки «Эха Москвы» «либеральное гетто» объяснимо и понятно. Открытых дискуссий с оппонентами оппозиционеры давно не вели и разучились это делать. А для себя либералы вполне удовлетворяются принципами «частной дискриминации» и лозунгами вроде «никакой свободы врагам свободы», — объясняет Простаков.

Эксперт предполагает, что блокировка аккаунта ФАН обусловлена сведением личных счетов из-за нелестного материала о главреде «Эха».

«При этом на практике оказывается, что чаще всего понятие свободы либеральными медиа превратно толкуется в свою пользу. Они проводят репрессии в отношении оппонентов. Подобные случаи хорошо показывают, что все недостатки, приписываемые либеральными медиа властям и идеологическим оппонентам на самом деле — их собственные». — добавил Простаков.

Специалист отметил, что оппозиционеры «прекрасно себя чувствуют, пользуясь правами и свободами, обеспечиваемыми государством, которое они ненавидят».