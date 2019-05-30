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17:26   30 Мая 2019
Россия

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

Сайт радиостанции «Эхо Москвы» в очередной раз заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, после того, как оно опубликовало критическую статью о главном редакторе станции — Алексее Венедиктове.

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

30 мая администрация сайта «Эхо Москвы» удалила официальный профиль ФАН, с помощью которого сотрудники редакции вежливо и конструктивно общались с читателями, соблюдая все правила сообщества.

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

Напомним, «Эхо Москвы» позиционирует себя как открытая площадка для выражения разных мнений, при этом за неугодные политические взгляды, отличные от либеральных, неоднократно блокировались добросовестные пользователи ресурса.

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

О подобных инцидентах рассказал и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Стремление создать из площадки «Эха Москвы» «либеральное гетто» объяснимо и понятно. Открытых дискуссий с оппонентами оппозиционеры давно не вели и разучились это делать. А для себя либералы вполне удовлетворяются принципами «частной дискриминации» и лозунгами вроде «никакой свободы врагам свободы», — объясняет Простаков.

«Эхо Москвы» снова действует против свободы слова

Эксперт предполагает, что блокировка аккаунта ФАН обусловлена сведением личных счетов из-за нелестного материала о главреде «Эха». 

«При этом на практике оказывается, что чаще всего понятие свободы либеральными медиа превратно толкуется в свою пользу. Они проводят репрессии в отношении оппонентов. Подобные случаи хорошо показывают, что все недостатки, приписываемые либеральными медиа властям и идеологическим оппонентам на самом деле — их собственные». — добавил Простаков.

Специалист отметил, что оппозиционеры «прекрасно себя чувствуют, пользуясь правами и свободами, обеспечиваемыми государством, которое они ненавидят». 

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Автор: Александра Леснова
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