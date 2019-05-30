Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

16:34   30 Мая 2019
Россия

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Автором проекта является член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Законопроект предлагает наделить командира авиасудна правом отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности применить специальные средства сдерживания против лиц, угрожающих безопасности полета. Как указывается в документе, перечень средств и правила их применения должно установить российское правительство.

Принятие проекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эффективно сдерживать агрессивное поведение пассажиров в самолете и сохранять безопасность полета.

Как отметили в Госдуме, агрессивное поведение на борту порой угрожает безопасности окружающим людям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #законопроект #перелеты #общество #авиадебошир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...