Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Автором проекта является член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Законопроект предлагает наделить командира авиасудна правом отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности применить специальные средства сдерживания против лиц, угрожающих безопасности полета. Как указывается в документе, перечень средств и правила их применения должно установить российское правительство.

Принятие проекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эффективно сдерживать агрессивное поведение пассажиров в самолете и сохранять безопасность полета.

Как отметили в Госдуме, агрессивное поведение на борту порой угрожает безопасности окружающим людям.