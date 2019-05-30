Путин объяснил необходимость внедрения искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин считает, что технологии искусственного интеллекта в стране необходимы для естественного захвата рынка. Об этом сообщают журналисты Кремлевского пула РИА Новости в Twitter.

«Конечно, нам нужно при внедрении достижений искусственного интеллекта обеспечить нашим компаниям такой естественный захват рынка: и собственного рынка, и мировых рынков», — сообщил президент во время совещания по развитию искусственного интеллекта.

Сегодня Путин посетил IT-школу «Школа 21», где пообщался с главой Сбербанка, учредившего заведение — Германом Грефом, а также студентами-программистами, обучающимися в школе.

Президенту продемонстрировали передовые отечественные разработки в области искусственного интеллекта. Глава РФ заявил, что Россия должна стать ведущей площадкой для решения сложнейших научных задач учеными со всего мира.

Напомним, ранее Путин призвал соответствующие ведомства увеличить финансирование в области ИИ. Он подчеркнул необходимость настроить законодательство для внедрения новых технологий, при этом соблюдая безопасность и права граждан.