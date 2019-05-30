Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Удобство Единой карты петербуржца, которую создали по поручению врио губернатора Александра Беглова, продемонстрировали в стоматологической поликлинике № 9 Центрального района, сообщают «Невские новости» 30 мая.

Глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко рассказал, что на данный момент к программе подключились свыше 100 партнеров. Он отметил, что карта вызвала интерес у множества компаний и предприятий.

«Также мы планируем до июля месяца выйти на 90-процентный уровень присоединения торговых представителей», — добавил чиновник.

Стоит отметить, что картой можно не только расплачиваться, а использовать ее как документ. Нововведение способно хранить паспортные данные, СНИЛС и медицинский полис, что позволяет при обращении в поликлинику не брать с собой ворох документов. К тому же, на пластинке есть фото владельца и другая информация, так что другой человек не сможет ей воспользоваться.

Главный врач стоматологической поликлиники № 9 Александр Рубежов отметил, что подобное хранение информации удобно не только для горожан, но и для самих работников медицинских учреждений.

«И если раньше в единую информационную систему здравоохранения мы передавали протоколы без подписи, то теперь документы будут подписаны электронно-цифровой подписью того врача, который осуществлял эту работу», — рассказал он.

Почти все петербургские медучреждения получили специальные считыватели. Пациенту для оформления услуги достаточно просто приложить Единую карту петербуржца, что также позволит сократить очереди в регистратуру.

Проект стартовал 6 мая. Единую карту успели получить более шести тысяч горожан, еще свыше 32 тысяч ожидают оформления. Помимо платежной функции и хранения документов, благодаря ей можно получать скидки или копить различные бонусы.

Программа создана по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, она стала частью проекта «Умный город». Единую карту петербуржца, которая призвана упростить жизнь граждан, можно получить в нескольких банках города.