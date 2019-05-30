Греф попросил у Путина Москву для экспериментов с искусственным интеллектом

Руководитель Сбербанка Герман Греф обратился к президенту Путину с просьбой придать Москве спецстатус, который позволит внедрять и отрабатывать в городе системы на базе искусственного интеллекта, сообщает 30 мая РИА Новости.

Греф отметил потребность в экспериментальной площадке. Он попросил Путина подумать над спецстатусом для Москвы.

«Чтобы в Москве можно было экспериментировать в области применения систем искусственного интеллекта, отрабатывать технологию, что, собственно, сейчас по факту и происходит, потому что Москва очень активно этим занимается, работает большая команда и они очень много инвестируют в это», — сказал он.

По словам Грефа, мэр Москвы Сергей Собянин готов передать все решения, наработанные в Москве, в российские субъекты. Глава Сбербанка считает, что регионы таким образом смогут сильно продвинуться и сэкономить много денег.

Ранее он заявлял, что Сбербанк, сотрудничая с Москвой, создал новые технологии, которые привели к резкому скачку производительности. Кроме того, 80% сервисов стало возможно получить удаленно.

СМИ напоминает, что Путин посвятит целый день вопросам об искусственном интеллекте.