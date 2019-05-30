Путина пригласили в Тулу опробовать беспилотные локомотивы
Глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила президента летом опробовать беспилотные смарт-локомотивы.
30 мая Путин на базе школы программирования «Школа 21» проводит совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.
Ускова рассказала российскому лидеру о продуктах компании, которые были созданы с применением технологий искусственного интеллекта и используемых для управления беспилотным наземным транспортом.
По ее словам, технология уже внедряется, и к июлю будут готовы 10 смарт-локомотивов РЖД. В перспективе, с 10 локомотивов «Российские железные дороги» перейдут на 20 тысяч локомотивов, отметила глава Cognitive Technologies.
Продукт искусственного интеллекта встретился с президентом. Елена и Путин pic.twitter.com/IqzQ0aBPmu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 30, 2019