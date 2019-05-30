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15:49   30 Мая 2019
Россия

Путина пригласили в Тулу опробовать беспилотные локомотивы

Путина пригласили в Тулу опробовать беспилотные локомотивы

Глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила президента летом опробовать беспилотные смарт-локомотивы.

30 мая Путин на базе школы программирования «Школа 21» проводит совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

Ускова рассказала российскому лидеру о продуктах компании, которые были созданы с применением технологий искусственного интеллекта и используемых для управления беспилотным наземным транспортом.

По ее словам, технология уже внедряется, и к июлю будут готовы 10 смарт-локомотивов РЖД. В перспективе, с 10 локомотивов «Российские железные дороги» перейдут на 20 тысяч локомотивов, отметила глава Cognitive Technologies.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #тула #общество #ржд #искусственный интеллект

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