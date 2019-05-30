Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

15:53   30 Мая 2019
Россия

Путин пообщался со студентами-программистами в IT-школе

Путин пообщался со студентами-программистами в IT-школе

Президент РФ Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21» и посмотрел, как обучают российских специалистов. Об этом сообщают журналисты Кремлевского пула РИА Новости в Twitter.

Первый набор в IT-школу, организованную «Сбербанком», осуществлялся из 86 тысяч претендентов. Во втором конкурсе на поступление поучаствуют 56 тысяч человек.

«Самое главное, что ребята отбираются самые мотивированные», — рассказал президенту глава «Сбербанка» Герман Греф.

Путин пообщался со студентами-программистами в IT-школе

Одним из студентов оказался 56-летний мужчина, с которым Путин пообщался во время своего визита. Также президент поговорил с выпускником медицинского ВУЗа, который занимается в «Школе 21» изучением искусственного интеллекта. В заведении главе государства продемонстрировали передовые отечественные разработки в области ИИ.

Некоммерческая организация «Школа 21» создана совместно с инновационной французской школой программирования «Ecole 42». Сейчас здесь обучаются 940 студентов, ежегодно заведение планирует выпускать на российский рынок тысячу новых специалистов.

Во время своего визита Путин заявил, что Россия должна стать ведущей площадкой для решения сложнейших научных задач учеными со всего мира.

Путин пообщался со студентами-программистами в IT-школе

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #путин #политика #it #сбербанк #наука #новости #общество #греф #программирование #школа 21

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...