Путин пообщался со студентами-программистами в IT-школе

Президент РФ Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21» и посмотрел, как обучают российских специалистов. Об этом сообщают журналисты Кремлевского пула РИА Новости в Twitter.

Первый набор в IT-школу, организованную «Сбербанком», осуществлялся из 86 тысяч претендентов. Во втором конкурсе на поступление поучаствуют 56 тысяч человек.

«Самое главное, что ребята отбираются самые мотивированные», — рассказал президенту глава «Сбербанка» Герман Греф.

Одним из студентов оказался 56-летний мужчина, с которым Путин пообщался во время своего визита. Также президент поговорил с выпускником медицинского ВУЗа, который занимается в «Школе 21» изучением искусственного интеллекта. В заведении главе государства продемонстрировали передовые отечественные разработки в области ИИ.

Продукт искусственного интеллекта встретился с президентом. Елена и Путин pic.twitter.com/IqzQ0aBPmu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 мая 2019 г.

Некоммерческая организация «Школа 21» создана совместно с инновационной французской школой программирования «Ecole 42». Сейчас здесь обучаются 940 студентов, ежегодно заведение планирует выпускать на российский рынок тысячу новых специалистов.

Во время своего визита Путин заявил, что Россия должна стать ведущей площадкой для решения сложнейших научных задач учеными со всего мира.