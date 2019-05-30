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Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт
17:23   30 Мая 2019
Медиа

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров в четверг, 30 мая, направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на билеты в плацкартные вагоны, которые на летние месяцы подорожали на 65-100 процентов. После многочисленных жалоб россиян, эксперты организации проверили цены по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск, выбрали случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксировали на направлениях Москва — Калининград (+100 процентов, 4021 рубль), Москва – Адлер (+97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+93 процента, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из Москвы в Петербург, Смоленск и Псков — на 65-68 процентов.

 

 

 

 

 

 

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил, что начинается сезон отпусков, поэтому россияне едут отдыхать на юг страны и в другие регионы, а любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет. Люди особенно остро воспринимают резкое подорожание билетов летом.

По его словам, перевозчику необходимо «обновлять подвижной состав и делать поездку еще более комфортной», что отчасти оправдывает сезонный рост цен на билеты. Однако стоимость не должна увеличиваться вдвое. В связи с этим объединение попросило ФАС не только проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах в летний период, но и в случае выявления нарушений применить соответствующие меры к РЖД.

 

 

 

 

 

 

Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, заявила, что не повышала цены на билеты в плацкартные вагоны. Информация о подорожании, как утверждают в компании, появилась потому, что билеты по полному тарифу сравнили с акционными. Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина объяснила, что компания в течение года применяет повышающие и понижающие коэффициенты, но в целом рост цен не будет выше определенной государством планки.

По ее словам, стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах не зависит от того, сколько пассажиры выкупили мест в вагоне. Единственное отличие, которое пассажир может увидеть в цене, это график гибкого регулирования. В период низкого спроса компания применяет пониженный коэффициент.

«Естественно, есть сезон повышенного спроса — летние перевозки, когда цена, установленная государством, повышается за счет применения индекса гибкого графика регулирования тарифов на 20 процентов», — сказала замглавы ФПК.

Марина Жегулина предложила проверить, как Общероссийское объединение пассажиров сравнивало цены. Если сравнивали цены на верхнюю полку акционного тарифа с нижней полкой без акции, тогда, конечно, сравнение получится некорректным. 

 

 

 

Представитель Федеральной антимонопольной службы ответил, что ФАС совместно с РЖД разберется с жалобами по каждому маршруту и обнародует выводы. По его словам, нельзя исключать, что эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, которые ранее применили Российские железные дороги для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.

«Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав», — отметили в ФАС.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ржд #плацкарт

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