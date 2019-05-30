Россияне раскритиковали резкий рост цен на билеты в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров в четверг, 30 мая, направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на билеты в плацкартные вагоны, которые на летние месяцы подорожали на 65-100 процентов. После многочисленных жалоб россиян, эксперты организации проверили цены по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск, выбрали случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксировали на направлениях Москва — Калининград (+100 процентов, 4021 рубль), Москва – Адлер (+97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+93 процента, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из Москвы в Петербург, Смоленск и Псков — на 65-68 процентов.

почти 4 000 рублей Тюмень - Москва плацкарт#РЖД.... — denfil (@denfil_1) 30 мая 2019 г.

Тюмень - Адлер плацкарт = 6500 купе = 6700 полки верхние — Анастасия Петелина (@APetelina) 30 мая 2019 г.

жуть просто((( — denfil (@denfil_1) 30 мая 2019 г.

Новости дна: "РЖД объяснила, почему резкий рост цен на плацкарт невозможен". А как это объяснить? На многих направлениях так.#ржд pic.twitter.com/VCyPRIdfVg — пучеглаз обыкновенный (@visulaja) 30 мая 2019 г.

Мародёры не спят. Сбор урожая. — Анатолий Фантов (@obodovo) 30 мая 2019 г.

почему это меня не удивляет, как же не заработать в сезон отпусков, на самых обеспеченных слоях — Александр Р. (@Bisscay) 30 мая 2019 г.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил, что начинается сезон отпусков, поэтому россияне едут отдыхать на юг страны и в другие регионы, а любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет. Люди особенно остро воспринимают резкое подорожание билетов летом.

По его словам, перевозчику необходимо «обновлять подвижной состав и делать поездку еще более комфортной», что отчасти оправдывает сезонный рост цен на билеты. Однако стоимость не должна увеличиваться вдвое. В связи с этим объединение попросило ФАС не только проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах в летний период, но и в случае выявления нарушений применить соответствующие меры к РЖД.

????В РФ резко подорожали билеты в плацкарт, сообщают новости. Но патриотам не стоит расстраиваться! Каких-то 30 000 руб. и 8–9 дней пути — и вы совершите путешествие во времени, очутившись в Пхеньяне. Перенеситесь из 18-го века в 15-й, узрите своё будущее, вернувшись в прошлое. pic.twitter.com/MADGec1WDN — Andrew (@lib_lang) 30 мая 2019 г.

Так новые вагоны надо окупать. — Виктор (@VikChek) 30 мая 2019 г.

У них бывают акции (50%) и частенько верхние места купе стоят как в плацкарте, а так как цена указана от, то и получается что как будто бы как в плацкарте дёшево) — Guzel (@koaala_) 30 мая 2019 г.

Летом всегда дорожают билеты- туристический сезон. Ничего нового. — karma (@zigzagsudbi) 30 мая 2019 г.

Это резкий рывок! А не подорожание!!!???? — Micross Dc (@DcMicross) 30 мая 2019 г.

Скоро только пешком будем ходить. — Сергей (@X6RvUCYRCT7lNv8) 30 мая 2019 г.

Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, заявила, что не повышала цены на билеты в плацкартные вагоны. Информация о подорожании, как утверждают в компании, появилась потому, что билеты по полному тарифу сравнили с акционными. Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина объяснила, что компания в течение года применяет повышающие и понижающие коэффициенты, но в целом рост цен не будет выше определенной государством планки.

По ее словам, стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах не зависит от того, сколько пассажиры выкупили мест в вагоне. Единственное отличие, которое пассажир может увидеть в цене, это график гибкого регулирования. В период низкого спроса компания применяет пониженный коэффициент.

«Естественно, есть сезон повышенного спроса — летние перевозки, когда цена, установленная государством, повышается за счет применения индекса гибкого графика регулирования тарифов на 20 процентов», — сказала замглавы ФПК.

Марина Жегулина предложила проверить, как Общероссийское объединение пассажиров сравнивало цены. Если сравнивали цены на верхнюю полку акционного тарифа с нижней полкой без акции, тогда, конечно, сравнение получится некорректным.

врут. вчера смотрел вечером как раз, очень удивился что произошло, а сегодня вот новость — Sasha Lëvin (@SashaPermRussia) 30 мая 2019 г.

Сезон отпусков настал))) — Я НЕ СТРИЖЕНОВА (@yaNEstrizhenova) 30 мая 2019 г.

Это чтоб в отпуск на машинах поехали. — Старшина запасся (@UssrZerg) 30 мая 2019 г.

Представитель Федеральной антимонопольной службы ответил, что ФАС совместно с РЖД разберется с жалобами по каждому маршруту и обнародует выводы. По его словам, нельзя исключать, что эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, которые ранее применили Российские железные дороги для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.

«Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав», — отметили в ФАС.

Нужно как-то уплотняться. Законодательно закреплять инициативу позволить размещать РЖД 11 человек в плацкартном блоке - 8 сидя и три - бизнес-класса - лежа (сверху). Это позволить одновременно - удержать стоимость и повысить пассажиропоток. Да и веселее же будет! — Shcho (@Shcho_) 30 мая 2019 г.

Пусть едут в купе — баскин (@rN4xr0UPqKjM9Jr) 30 мая 2019 г.