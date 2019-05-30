Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума РФ одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

 Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии

Пациентам стоматологии показали Единую карту петербуржца в действии
«Мост Кличко» закрыли на проверку

«Мост Кличко» закрыли на проверку

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

Производство украшений из меди и стекла в Дамаске сохранилось усилиями РФ и Сирии

 Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

15:51   30 Мая 2019
Россия

Путин отметил необходимость переобучать специалистов для работы в цифровой сфере

Путин отметил необходимость переобучать специалистов для работы в цифровой сфере

Специалистов надо переобучать, чтобы они могли работать в цифровой сфере, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта 30 мая.

Мероприятие проходит в школе программирования «Школа 21», которую основал Сбербанк. Путин и глава банка-основателя Герман Греф ознакомились с процессом работы в учреждении.

«Действительно, очень хороший пример того, как может быть организована работа по подготовке кадров и продвижению интересных, перспективных стартапов, имеющих большое значение для практически всех сфер жизнедеятельности государства», — оценил он организацию.

Глава страны отметил, что готовность общества к внедрению современных технологий в повседневную жизнь — это важнейший вопрос.

«Нужно обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего, по востребованным направлениям», — отметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #технологии #подготовка #специалисты #цифровизация #школа21

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...