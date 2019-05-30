Путин отметил необходимость переобучать специалистов для работы в цифровой сфере

Специалистов надо переобучать, чтобы они могли работать в цифровой сфере, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта 30 мая.

Мероприятие проходит в школе программирования «Школа 21», которую основал Сбербанк. Путин и глава банка-основателя Герман Греф ознакомились с процессом работы в учреждении.

«Действительно, очень хороший пример того, как может быть организована работа по подготовке кадров и продвижению интересных, перспективных стартапов, имеющих большое значение для практически всех сфер жизнедеятельности государства», — оценил он организацию.

Глава страны отметил, что готовность общества к внедрению современных технологий в повседневную жизнь — это важнейший вопрос.