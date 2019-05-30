Госдума ввела штрафы за распространение зарубежных газет в РФ без разрешения

Госдума приняла закон о штрафах за распространение в России зарубежных газет и журналов без разрешения, сообщает 30 мая РИА Новости.

Закон заменяет норму об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения.

Указанную статью предлагается дополнить наказанием за распространение зарубежной печатной продукции без разрешения на территории России. Физическим лицам за это грозит от 1 до 1,5 тысячи рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей. Предполагается, что незаконно распространяемую продукцию конфискуют.

Законопроект разработали для приведения части 1 статьи 13.21 КоАП, как того требуют установленные статьи 11 и 54 закона «О СМИ».