Зеленский предложил парламенту уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду представление об освобождении от должностей двух министров и главу СБУ. Документ обнародован на сайте президента 30 мая.

Президент хочет снять Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака с должности министра обороны Украины и Василия Грицака с поста главы СБУ.

Как отметили в администрации президента, Зеленский действует на основании соответствующих законов Украины. Парламент зарегистрировал проекты постановлений.

Ранее Зеленский в своей первой речи в Верховной раде в качестве президента призвал уволить Грицака, Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщалось ранее в четверг, украинская Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.